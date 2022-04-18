Появились кадры с места убийства семьи бывшего топ-менеджера Газпромбанка

Появились видео с места убийства топ-менеджера Газпромбанка, его жены и дочери в Москве. На кадрах, снятых «360», попали дом, в котором произошло преступление, и работа сотрудников полиции.

На роликах полицейские беседуют между собой и, видимо, с очевидцами. Также в кадр попала машина Следственного комитета.

Тройное убийство случилось в доме на Университетской улице. Тела 51-летнего Владислава Аваева, его 47-летней жены Елены и 13-летней дочери нашла их родственница. В руках главы семьи обнаружили пистолет. По данным СМИ, на месте преступления был беспорядок.

По факту происшествия сразу же возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства тройного убийства. На место выехали руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.