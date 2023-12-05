Криминал 05 декабря 2023, 04:20 Появились кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле Следком опубликовал видео с места убийства годовалого ребенка в Туле

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Следственный комитет России опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве — им оказался отец ребенка. Полицейские нашли мужчину в поле в двух километрах от места преступления, сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального МВД. По данным издания, отец остался сидеть с ребенком, когда мать, а также бабушка с дедушкой ушли на работу.

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В понедельник, 4 декабря, полицейские обнаружили тело годовалого мальчика с ножевым ранением в квартире, расположенной в Ленинском районе Тулы. Подозреваемого установили и объявили в розыск. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 Уголовного кодекса — убийство малолетнего.

Ранее в Псковской области арестовали мать, подозреваемую в убийстве троих детей. По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2023 года обвиняемая задушила двух своих сыновей полутора и четырех лет в квартире в Великих Луках. После этого она переехала в частный дом в деревне Куньинского района Псковской области с двумя оставшимися детьми. Там обвиняемая убила восьмилетнюю дочь.