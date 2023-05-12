Криминал 12 мая 2023, 00:21 Появились кадры с места убийства четырехлетнего мальчика на западе Москвы Опубликованы фото и видео с места убийства четырехлетнего мальчика на западе Москвы

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Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетнего мальчика на западе Москвы. Задержанную вывели из жилого дома, в одной из квартир которого произошло убийство, и посадили в полицейскую машину. «360» опубликовал кадры с места.

Правоохранители посадили женщину в полицейскую машину и увезли в отделение.

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Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала снимки из квартиры, где произошло убийство. На одном из кадров нож со следами крови.

Источник фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы Источник фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Также правоохранители показали видео задержания подозреваемой.

Вечером 11 мая источник «360» в экстренных службах Москвы сообщил о том, что женщина ранила ребенка в квартире на западе столицы. К моменту приезда правоохранителей четырехлетний мальчик был уже мертв. Для того, чтобы попасть в квартиру, правоохранителям пришлось вскрывать входную дверь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка. Следователи и криминалисты столичного СК проводят осмотр места происшествия. По подозрению в убийстве мальчика задержана его мать 1981 года рождения. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также формируются документы для назначения задержанной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.