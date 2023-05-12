12 мая 2023, 00:21
Появились кадры с места убийства четырехлетнего мальчика на западе Москвы
Опубликованы фото и видео с места убийства четырехлетнего мальчика на западе Москвы
Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетнего мальчика на западе Москвы. Задержанную вывели из жилого дома, в одной из квартир которого произошло убийство, и посадили в полицейскую машину. «360» опубликовал кадры с места.
Правоохранители посадили женщину в полицейскую машину и увезли в отделение.
Реклама
Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала снимки из квартиры, где произошло убийство. На одном из кадров нож со следами крови.
Также правоохранители показали видео задержания подозреваемой.
Вечером 11 мая источник «360» в экстренных службах Москвы сообщил о том, что женщина ранила ребенка в квартире на западе столицы. К моменту приезда правоохранителей четырехлетний мальчик был уже мертв. Для того, чтобы попасть в квартиру, правоохранителям пришлось вскрывать входную дверь.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка. Следователи и криминалисты столичного СК проводят осмотр места происшествия. По подозрению в убийстве мальчика задержана его мать 1981 года рождения. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также формируются документы для назначения задержанной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Убийства
Дети
Полиция
Москва 2023
Реклама
Реклама