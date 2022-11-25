25 ноября 2022, 00:51
Появились кадры с места стрельбы на севере Москвы
РЕН ТВ показал видео с места стрельбы на Солнечногорской улице в Москве
Неизвестный мужчина устроил стрельбу на Солнечногорской улице — в результате пострадал молодой человек. РЕН ТВ опубликовал кадры с места происшествия в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как медики погрузили пострадавшего на носилки и унесли в автомобиль скорой помощи. Рядом с носилками можно заметить лужу крови.
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По предварительным данным, правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе по горячим следам. Мужчину доставили в ОМВД для выяснения обстоятельств. Согласно неподтвержденной информации, он стрелял из травматического оружия.
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Врачи доставили 27-летнего раненого в Боткинскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Свидетелями происшествия стали три человека. В настоящее время обстоятельства и причины поведения жителя Москвы выясняются.
Москва 2022
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