Криминал 25 ноября 2022, 00:51 Появились кадры с места стрельбы на севере Москвы РЕН ТВ показал видео с места стрельбы на Солнечногорской улице в Москве РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина устроил стрельбу на Солнечногорской улице — в результате пострадал молодой человек. РЕН ТВ опубликовал кадры с места происшествия в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как медики погрузили пострадавшего на носилки и унесли в автомобиль скорой помощи. Рядом с носилками можно заметить лужу крови.

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По предварительным данным, правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе по горячим следам. Мужчину доставили в ОМВД для выяснения обстоятельств. Согласно неподтвержденной информации, он стрелял из травматического оружия.

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Врачи доставили 27-летнего раненого в Боткинскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Свидетелями происшествия стали три человека. В настоящее время обстоятельства и причины поведения жителя Москвы выясняются.