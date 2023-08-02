Криминал 02 августа 2023, 15:38 Появились кадры с места поножовщины в Чехове с двумя погибшими СК показал видео с места поножовщины в Чехове, где погибли два человека

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Следователи показали кадры из кафе в Чехове, в котором начался конфликт, закончившийся убийством двух человек. Видео опубликовали в Telegram-канале ГСУ СК России по Подмосковью.

Полицейские задержали четырех участников конфликта из Таджикистана. Их доставили к следователю, который установит роль и степень участия каждого в поножовщине.

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«Розыск лиц, нанесших смертельные ножевые ранения, продолжается», — уточнили в ведомстве.

Специалисты обыскали помещение кафе, в котором незадолго до убийства произошел конфликт. Сотрудники МЧС и Роспотребнадзора выявили нарушения в работе заведения и закрыли его.

Криминалисты осмотрели два автомобиля, в которых собрали улики. Найденные следы и предметы в машине отправят на экспертизу.

Поножовщина произошла 31 июля на Земской улице в Чехове. В ходе массовой драки двое мужчин получили ножевые ранения, от которых скончались на месте. Предварительно установлено, что жертвами потасовки стали граждане республики Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет. Уголовное дело по факту убийства уже возбудили.