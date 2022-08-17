Появились кадры расправы бывшего мужа над чиновницей из Башкирии

Бывший супруг расправился с сотрудницей районной администрации Белорецка. Мужчина напал на бывшую жену поздно ночью, подкараулив ее около дома. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения. Ролик опубликовала администрация Белорецкого района на своей странице во «ВКонтакте».

Согласно опубликованным кадрам, вооруженный ножом мужчина ждал бывшую жену около забора частного дома, скрываясь за одной из построек, стоящей близко к участку. Когда чиновница подошла к калитке и начала открывать ее ключом, то бывший муж набросился и начал наносить удары. В какой-то момент женщине удалось вырваться и спрятаться за припаркованной машиной. Злоумышленник бросил поиски своей жертвы и сбежал.

Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, мужчина напал на бывшую супругу в порыве ревности. Он не мог смириться с разводом. После убийства подозреваемый сбежал с места происшествия, но после пришел в полицию и сделал признание.

По данным СМИ, у погибшей остались двое детей. Женщина регулярно жаловалась на избиение со стороны мужа и угрозы убийством. Полиция поставила его на учет как семейного дебошира только в феврале.