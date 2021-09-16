facebook_pixel
    16 сентября 2021, 10:27

    Появились кадры нападения неизвестного в армейской форме на отдел полиции в Воронежской области

    Алла Морген, Екатерина Шамина

    В распоряжении «360» появились кадры момента нападения мужчины в военной форме на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Правоохранительные органы вычислили, кому принадлежит автомобиль, на котором приехал неизвестный.

    Мужчина к отделению полиции подъехал на «Ниве» с нечитаемыми номерами. По данным расследования, автомобиль был зарегистрирован в 2012 году в городе Борисоглебске Воронежской области, он принадлежит мужчине 1986 года рождения. При регистрации цвет машины был сине-зеленый. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

    Появились кадры нападения неизвестного в армейской форме на отдел полиции в Воронежской области | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Нападение произошло 16 сентября, в 05:30. Неизвестный подъехал к зданию полиции в городе Лиски на «Ниве». При нем было оружие, сам нападавший был одет в военную форму и бронежилет. Он пытался попасть в здание с помощью взрывного устройства, которое было установлено на входную дверь. Вместо замка в железной двери осталась дыра. При нападении пострадал один сотрудник полиции.

    Появились кадры нападения неизвестного в армейской форме на отдел полиции в Воронежской области | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    По данным СМИ, подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области может быть причастен к убийству женщины и двоих детей.