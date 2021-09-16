Появились кадры нападения неизвестного в армейской форме на отдел полиции в Воронежской области

В распоряжении «360» появились кадры момента нападения мужчины в военной форме на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Правоохранительные органы вычислили, кому принадлежит автомобиль, на котором приехал неизвестный.

Мужчина к отделению полиции подъехал на «Ниве» с нечитаемыми номерами. По данным расследования, автомобиль был зарегистрирован в 2012 году в городе Борисоглебске Воронежской области, он принадлежит мужчине 1986 года рождения. При регистрации цвет машины был сине-зеленый. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Источник фото: телеканал «360»

Нападение произошло 16 сентября, в 05:30. Неизвестный подъехал к зданию полиции в городе Лиски на «Ниве». При нем было оружие, сам нападавший был одет в военную форму и бронежилет. Он пытался попасть в здание с помощью взрывного устройства, которое было установлено на входную дверь. Вместо замка в железной двери осталась дыра. При нападении пострадал один сотрудник полиции.

Источник фото: телеканал «360»

По данным СМИ, подозреваемый в нападении на отдел полиции в Воронежской области может быть причастен к убийству женщины и двоих детей.