Криминал 18 января 2024, 17:09 Появились кадры, как переодевшийся в женщину москвич украл 18 млн рублей из сейфа фирмы МВД показало кадры, как переодетый в женщину менеджер украл 18 млн руб. в Москве

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Появились кадры с камер видеонаблюдения, как 27-летний менеджер юридической фирмы, переодевшись в женщину, украл 18 миллионов рублей из сейфа в Москве. Соответствующий материал опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, деньги в сейф работник компании положил лично по поручению руководителя. Однако после выходных он не явился на работу и перестал выходить на связь. Начальник заметил, что ключ от сейфа пропал наряду с находившимися в нем деньгами.

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«В ходе просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что содержимое сейфа похитила женщина, проникшая в офис в нерабочее время», — отметила Ирина Волк.

Силовики установили, что похитителем был тот самый менеджер, который нарядился в женскую одежду. Полицейские уже задержали парня. Против него возбудили уголовное дело. На данный момент его отправили под домашний арест, а владельцу фирмы вернули деньги.

Ранее грабитель вытащил из рук спящего мужчины телефон на вокзале в Москве.