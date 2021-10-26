Появились кадры из московской квартиры убитого банкира и его семьи

Московские следователи продолжают работать в квартире на Мосфильмовской улице, где сегодня обнаружили тела двух взрослых и ребенка. Кадры с места событий распространила пресс-служба столичного главка СК.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ведомства ведут опись и фотографируют место.

По данным следствия, во вторник, 26 октября, в квартире нашли тела женщины, мужчины и ребенка. У всех обнаружили признаки насильственной смерти. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Для установления всех обстоятельств случившегося на месте работают следователи и криминалисты.

По данным СМИ, убитый — мужчина бывший топ-менеджер одного из московских банков, который привлекался к уголовной ответственности по делу о растрате в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Вместе с бывшим банкиром погибли его жена и сын.