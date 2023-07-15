Криминал 15 июля 2023, 15:06 Появились кадры допроса лидера группировки, планировавшей убийства Симоньян и Собчак RT опубликовал видео задержанного за подготовку покушения на Симоньян и Собчак

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Задержанный за подготовку покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак рассказал, что следил за одной из намеченных жертв. Кадры допроса подозреваемого опубликовал Telegram-канал RT.

По словам мужчины, ранее он создал неонацистскую группировку. Ее несовершеннолетние участники нападали на лиц неславянской внешности. Позже с ним связались спецслужбы Украины, для начала участникам предложили поджигать релейные шкафы на железной дороге, а потом устранить Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

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Лидер группировки признался, что лично следил за Симоньян, узнал ее место жительства. За это он получил вознаграждение. Затем куратор рассказал, где спрятан автомат и деньги за убийство.

«Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб», — рассказал подозреваемый.

ФСБ предотвратила готовящиеся по заданию СБУ убийства Симоньян и Ксении Собчак. Подозреваемых задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. Украинские спецслужбы обещали за устранение главного редактора телеканала RT и журналистки 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.