Появились кадры дома убитой в Петербурге порноактрисы Анастасии Гришман

Тело убитой порноактрисы Анастасии Гришман (Хмаловской) нашли в ее квартире в Санкт-Петербурге после заявления о пропаже от ее подруги. В распоряжении «360» оказались кадры из дома, где проживала девушка.

По предварительным данным, смерть девушки от колотых ран наступила больше недели назад. Все это время еe соцсети были активны — кто-то проводил розыгрыши и собирал деньги. В преступлении подозревается ее молодой человек по имени Дмитрий, сейчас он задержан.

Девушка проживала по адресу: Южное шоссе 55/5 и, снимаясь в порно, ведя популярные соцсети и занимаясь татуировками, по всей видимости хорошо зарабатывала.

Ранее друзья рассказали об убитой. По их словам, «она была очень хорошим человеком, но выбирала почему-то постоянно каких-то солевых ублюдков (наркоманов)».