Эксклюзив 02 декабря 2023, 18:54 Появились кадры ареста подозреваемых в похищении школьницы из Козельска СК заявил об отягчающем обстоятельстве при похищении девочки в Козельске

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Суд на два месяца арестовал троих подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Кадры из зала суда появились в распоряжении «360».

На ролике один из подозреваемых признал свою вину и заявил, что раскаивается в совершении преступления. Он рассказал, что именно ему принадлежала идея похищения ребенка, как и ее воплощение. Мужчина заявил, что извинится перед матерью девочки при личной встрече.

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«Я не собираюсь через прессу что-то заявлять или говорить маме или девочке», — сказал он.

На вопрос о том, подвергалась ли девочка избиениям, подозреваемый ответил отрицательно. Он подчеркнул, что отпустил ребенка, потому что его замучила совесть.

«Понял, что это ребенок маленький. <…> Смысла нет вообще ребенка держать целые сутки в машине», — сказал он.

Старший помощник руководителя СУ СК по Калужской области Лилия Латыпова рассказала «360», что соучастников доставили в Калугу накануне вечером. Каждого из них допросили, также у них взяли образцы для исследований судебных экспертиз.

«Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Это похищение из корыстных побуждений и вымогательство имущества в особо крупном размере», — добавила Латыпова.

Специалисты продолжат расследование уголовного дела и установят роль каждого из соучастников. Совершение преступления группой лиц отягчает наказание, подчеркнула следователь.

Злоумышленники похитили девочку, когда та возвращалась домой из школы. У матери ребенка, работающей в монастыре, они требовали выкуп.