Появились фото с места убийства пассажира такси в Москве

Водитель такси ударил пассажира ножом во время конфликта. В результате мужчина скончался, а подозреваемого задержали правоохранители. На месте убийства осталась лежать открытая аптечка.

На кадрах с места видно, что на обочине лежит открытая аптечка. При этом на траве вокруг разбросаны упаковки от бинтов и различных медикаментов.

Как сообщил источник «360», убийство произошло по дороге в Проектируемом проезде, 598. Машина не доехала до пункта назначения всего пару километров. Вероятно, конфликт между мужчинами вспыхнул в салоне такси, а затем выяснение отношений продолжилось уже на обочине. В какой-то момент водитель достал нож и ударил им пассажира в область сердца.

По информации источника Life в правоохранительных органах, водитель стал ругаться с пассажиром после того, как тот отказался отплачивать поездку. Мужчина ехал из Реутова с женой и четырехлетним ребенком. Во время словесной перепалки таксист остановил автомобиль. Женщина вышла с ребенком из машины, чтобы не слушать ругань, заявил собеседник сайта. В итоге пассажир ударил водителя кулаком в лицо, а тот достал нож.

Столичный главк СК ранее сообщил, что таксист попытался скрыться с места преступления. Но мужчину оперативно задержали. Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства.