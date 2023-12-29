Эксклюзив 29 декабря 2023, 14:57 Появились фото из Самары, где обнаружили тела трех человек СК возбудил дело по факту обнаружения трех трупов в Самаре Телеканал «360»

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Правоохранители обнаружили тела трех человек на территории одного из домов в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Самарской области. Фотографии с места происшествия появились в распоряжении «360».

Правоохранители начали устанавливать все подробности случившегося. По информации «Известий», житель Самары убил свою будущую тещу, после чего выбросил невесту из окна седьмого этажа и покончил с собой. По данным источника газеты, молодой человек в подъезде напал на мать своей невесты и убил ее, а затем расправился с девушкой.

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Сотрудники МВД обнаружили тело мужчины в квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В пресс-службе ведомства заявили, что женщины погибли утром 29 декабря.

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«Обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины, без признаков жизни. В подъезде этого же дома обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — колото-резаным ранением в области спины», — указали в СУ СК по Самарской области.

Ранее суд назначил жителю Челябинской области 8,5 года колонии за убийство. Мужчина поссорился со своей тещей и задушил ее подушкой. После этого преступник отвез тело родственницы в лес, сжег его и закопал. Мужчина полностью признал свою вину.