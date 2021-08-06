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    06 августа 2021, 09:43

    Появились фото из изолятора, откуда сбежал подозреваемый в убийстве «колбасного короля»

    Екатерина Шамина

    Прокуратура Московской области опубликовала фото изолятора, откуда сбежали пять заключенных, среди которых был подозреваемый в убийстве гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова. По предварительным данным, побег они совершили с помощью гаечного ключа.

    Фотографии опубликовали в Telegram-канале прокуратуры области.

    Беглецов ищет весь личный состав подмосковной полиции. Заключенные совершили побег в районе 04:00.

    Прокуратура проводит проверку по факту побега из изолятора Истры, результаты которой покажут причины и обстоятельства произошедшего. Также прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

    По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

    Помимо подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Александра Мавриди, побег совершили, по данным «Московского комсомольца», Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. В изоляторе они находились из-за подозрения в краже.