Появились фото из банка в Ивантеевке, где при взрыве погиб грабитель

Появились фотографии из банка в Ивантеевке, где неизвестные ночью попытались взорвать банкомат, что привело к гибели одного из грабителей. Снимки с места происшествия оказались в распоряжении «360».

На кадрах показано, что от взрыва раскурочило все помещение, выбило не только окна, но и потолок, с которого повисла проводка. На одном из снимков рядом с поврежденным банкоматом можно заметить два газовых баллона. Там же на месте труп, предположительно, одного из грабителей, который погиб.

Управление Следственного комитета по Московской области начало проверку и выясняет обстоятельства смерти мужчины. По версии СК, грабителей было двое, и один из них погиб при попытке взорвать банкомат, а второму удалось скрыться. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В региональном главке МВД ранее сообщили «360», что отделение банка в Ивантеевке попытались ограбить в ночь на понедельник, но все завершилось гибелью одного из преступников. Полицейские разыскивают остальных причастных.