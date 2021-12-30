Появилась видеозапись, на которой подозреваемый в убийстве семьи в Канске приобретает нож. Ролик записан на камеру наблюдения в магазине, он достался Следственному комитету, который опубликовал его на своем сайте.

Происходящее на видеозаписи датировано 26 декабря. Такой же нож, как купленный мужчиной на видео, правоохранители нашли в квартире, где обнаружили тела погибших. Это может быть доказательством того, что мужчина заранее планировал убийство.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжило расследование уголовного дела, возбужденного из-за убийства женщины и двух детей в Канске.

Согласно данным следователей, мужчину, женщину и двух несовершеннолетних нашли в квартире мертвыми. Известно, что мужчина пришел в квартиру, где жила женщина, чтобы увидеться с детьми. На утро следующего дня всех нашла мертвыми мать женщины.

Сейчас у следователей есть несколько версий случившегося, но основной является убийство семьи мужчиной, и его последующее самоубийство. Расследование продолжается.