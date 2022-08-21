Появилась версия об участии спецслужб Запада в убийстве Дарьи Дугиной

Украинский след в убийстве политолога Дарьи Дугиной остается наиболее очевидным вариантом, но нельзя исключать, что главной целью был отец девушки, философ Александр Дугин, который больше известен в странах Запада, чем на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написала блогер и общественный деятель Кристина Потупчик.

Она напомнила, что западные СМИ слепили из Дугина масштабный образ серого кардинала российской политики. На Украине он не был столь известен, поэтому представители соседней страны могли стать только исполнителями, а сама идея принадлежала их западным кураторам.

«Символический образ Дугина гораздо выше для западной аудитории, чем для украинской. И, соответственно, его убийство должно было нанести мощный удар по идеологическому фронту. Так мыслил Запад, соседи на такое не способны самостоятельно», — подчеркнула Потупчик.

Также она отметила, что убийство Дарьи Дугиной произошло в тот же день, когда циркулировали сообщения о непонятном статусе Алексея Арестовича, который сотрудничал с отцом погибшей девушки в середине нулевых через одну из украинских партий.

«Печально, что целую страну превратили в террористическое гетто, которое готово свои же атомные станции бомбить, лишь бы не садиться за стол переговоров», — подчеркнула автор.

В конце Потупчик выразила свои глубокие соболезнования Александру Дугину в связи с трагической гибелью дочери.

Заложенное взрывное устройство сдетонировало в автомобиле Дарьи Дугиной, когда она проезжала по Можайскому шоссе. Девушка погибла на месте. Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где выступал ее отец. Следователи завели уголовное дело. Криминалисты уже подчеркнули, что собранные факты свидетельствуют о заказном характере убийства.