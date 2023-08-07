Криминал 07 августа 2023, 19:36 Поисковики обнаружили массовое захоронение времен ВОВ в Ленинградской области СК: в Ленинградской области нашли массовое захоронение на месте бывшего концлагеря Пресс-служба Следственного комитета

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Поисковики нескольких отрядов совместно с представителями Следственного комитета обнаружили останки около 100 тел в нескольких километрах от города Волосово в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». Об этом сообщили в региональном СК РФ.

«В ходе осмотра извлечены скелетированные останки около сотни граждан, в том числе, предположительно, детей, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды», — сказано в сообщении.

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По найденным вещам и останкам следователи назначили экспертизы, которые установят возраст, пол погибших и причины смерти.

Всего, по данным ведомства, в захоронении может находиться до двух тысяч расстрелянных узников «Дулага-102». В настоящий момент поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что суд признал факт геноцида в Московской области во время нацистской оккупации в 1941-1942 годах. Архивные материалы и допросы свидетелей и поисковиков показали, что гитлеровцы убивали людей, пытали их, грабили и лишали жилищ, а также отправляли в поля для их разминирования и на стройки оборонительных рубежей.