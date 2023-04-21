Криминал 21 апреля 2023, 17:28 Поиски живодера и возможного террориста начались в Краснодаре Mash: волонтеры ищут выкладывающего в Сеть издевательства над животными в Краснодаре Pxhere

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Волонтеры в Краснодаре разыскивают живодера, который выкладывает издевательства над животными в свой Telegram-канал. Неизвестный может также оказаться террористом, сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о неком человеке, который представился как Олежа. Он в Сети показал, как мучает кошек и собак, а также признался в убийстве человека. Кроме того, живодер поделился планами совершить теракт.

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Информация о нем появилась несколько месяцев назад. Он подробно рассказывал о том, как насиловал животных и публиковал соответствующие видео. Также Олежа сообщал, что мечтает устроить массовый расстрел.

Пользователи интернета на него пожаловались, его Telegram-канал заблокировали, но он несколько раз создавал новые. В какой-то момент к поискам преступника присоединилась блогерша из Краснодара. Она и поделилась сведениями о том, что живодер родом из этого же города. Зоозащитники написали два заявления в правоохранительные органы.