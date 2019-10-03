Поиски лучшей жизни закончились для украинца уголовным делом

Мужчина попытался обойти пропускной пункт «Перекоп», но в районе дамбы его задержали пограничники.

Представители крымского погрануправления рассказали, что «в ходе опроса мужчина пояснил, что следовал из Украины в Россию в „поисках лучших условий жизни“, не имея при себе действительных документов».

На данный момент против нарушителя границы возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет, сообщил «Царьград».