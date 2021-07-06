Пятнадцатилетние поиски киллера завершились в Кургане

Киллера, который более 15 лет находился в федеральном розыске, удалось задержали в Шадринске (Курганская область) 2 июля. В задержании принимали участие сотрудники угрозыска УМВД по Курганской области и Росгвардии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт МВД.

«Задержан Вячеслав Прямоносов, более 15 лет находившийся в федеральном розыске. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам убийств в городе Шадринске в начале 2000-х гг. В результате тщательно спланированной операции Прямоносов был задержан полицейскими в лесном массиве, куда тайком выходил гулять по ночам. В настоящее время он заключен под стражу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи завели против Прямоносова уголовное дело. Его обвиняют в совершении убийства одного из жителей Шадринска в 2006 году. Кроме того, полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям. На данный момент мужчина заключен под стражу, он пребывает в СИЗО.