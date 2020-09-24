Поиски беглых преступников в Дагестане растянулись на полтора дня

Шестерых заключенных, которые сбежали из ИК-2 в дагестанском поселке Шахмал, ищут уже полтора дня. Власти региона за помощь в розыске обещали заплатить до одного миллиона рублей.

«За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева (главы Дагестана — прим. ред.), будет осуществлена выплата в размере до одного миллиона рублей», — сказано в сообщении администрации главы Дагестана. Его процитировал ТАСС.

Уточняется, что деньги выделили из регионального бюджета. Васильев подчеркнул, что при поиске преступников главы районов и городов должны действовать сообща.

Глава Дагестана обратил внимание, что сбежавшим лучше было бы самым явиться с повинной. В таком случае наказание может быть смягчено. Власти будут этому содействовать. По словам политика, среди шестерых преступников есть изначально получившие небольшие сроки. Однако также есть и те, кто получил по 15–17 лет колонии.

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2 в Дагестане поздно вечером 22 сентября. Для этого они использовали подземный тоннель. Четверо осужденных отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками, двое других — за убийство.

После проведения служебной проверки на сотрудников ИК-2 завели уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей.