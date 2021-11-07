Поимку психбольного из Чехова опровергли

Сбежавшего из психбольницы в Чехове осужденного за убийство все еще не задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В одном из Telegram-каналов появилась информация, что мужчину поймали в Подольске. Но источник опроверг эту новость, он сказал, что сбежавшего еще не задержали.

Осужденный сбежал из психбольницы 4 ноября. Туда он был помещен по решению суда. Предположительно, перед побегом у него произошел конфликт с охраной. Полиция тут же принялась разыскивать особо опасного беглеца. Жителей Подмосковья призывали не терять бдительность.

Мужчину судили за убийство и признали невменяемым. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко ранее сообщил «360», что в побеге осужденного нет ничего удивительного. Как оказалось, в таких учреждениях охрана только внешняя, к тому же в случае чего стрелять по больным нельзя. Внутри надзор осуществляют только медработники. Поэтому сбежать оттуда намного легче, чем кажется.