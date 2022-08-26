Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в российской машине на границе Белоруссии и Польши

Предмет, который похож на взрывное устройство, нашли в автомобиле с российским госномером на белорусско-польской границе. Случай произошел в пункте пропуска «Брест». Об этом сообщил государственный погранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что автомобиль Kia с российскими регистрационными номерами 26 августа прибыл в автодорожный пункт пропуска «Брест» для въезда в Белоруссию из Польши. За рулем находился россиянин.

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5×9 сантиметра, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», — сказано в сообщении.

Машину оцепили, пропуск людей и транспорта на границе приостановили. На место приехали саперная группа и сотрудники МЧС. Они проверяют предмет.