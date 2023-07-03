03 июля 2023, 13:40
Две мины обнаружили в посылке в центре Москвы
Сотрудник Центральной почтовой таможни Москвы обнаружил две противотанковые мины в посылке
Предмет, похожий на мину, обнаружили в посылке в почтовом отделении в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
По информации источника, две противотанковые мины без взрывателя нашел в коробке сотрудник Центральной почтовой таможни в Москве во время проверки. При этом устройство не издавало звуков.
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На место следуют экстренные службы. Людей из здания эвакуируют.
Ранее на железной дороге в Москве обнаружили боеприпас.
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