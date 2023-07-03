Эксклюзив 03 июля 2023, 13:40 Две мины обнаружили в посылке в центре Москвы Сотрудник Центральной почтовой таможни Москвы обнаружил две противотанковые мины в посылке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предмет, похожий на мину, обнаружили в посылке в почтовом отделении в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По информации источника, две противотанковые мины без взрывателя нашел в коробке сотрудник Центральной почтовой таможни в Москве во время проверки. При этом устройство не издавало звуков.

Реклама

На место следуют экстренные службы. Людей из здания эвакуируют.

Ранее на железной дороге в Москве обнаружили боеприпас.