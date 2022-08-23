Похожая на убийцу Дугиной женщина останавливалась на ночь в отеле в Вене

Женщина, похожая на разыскиваемую за убийство Наталью Вовк, останавливалась на ночь в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof в Вене. Об этом РИА «Новости» рассказали сотрудники отеля.

Сейчас постояльца под таким именем австрийские отельеры в системе не нашли.

«Нет, женщина по имени Наталия Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», — рассказала сотрудница отеля.

Несколько работников Ibis Wien Hauptbahnhof, посмотрев на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую женщину, только она была без ребенка.

Другая сотрудница подтвердила, что видела на парковке серый Mini Cooper, такой же, как у Вовк. Она спустилась с корреспондентом на подземную парковку, но машины там уже не было.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Ее машину заминировали и привели взрывное устройство в действие, когда она ехала по Можайскому шоссе. Следователи возбудили дело об убийстве общеопасным способом и раскрыли по горячим следам. Исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк.

Дарья Дугина поддерживала ДНР и ЛНР, приезжала в республики. Ее вместе с отцом, философом Александром Дугиным, включили в британский санкционный список. Церемония прощания прошла в телецентре «Останкино».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения. Он заявил, что «организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады».