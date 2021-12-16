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    16 декабря 2021, 09:31

    Похитившую миллионы кассиршу из Ачинска отправили под арест

    Ачинский суд арестовал кассиршу Альфа-Банка, за кражу денег

    Наза Салех Захи

    Суд отправил под арест кассира Анну Григорьеву из Ачинска. Она похитила из банка около 23 миллионов рублей.

    Похитившую миллионы кассиршу из Ачинска отправили под арест

    «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 дня», — об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Кассир регионального отделения Альфа-Банка Анна Григорьева в начале декабря похитила деньги и скрылась в неизвестным направлении. Через несколько дней она сама пришла в полицию с повинной. Сдаться Григорьеву убедила ее мать, которую оперативники убедили поговорить с дочерью.

    При этом женщина заявила правоохранительным органам, что похищенных денег у нее нет — их она передала неизвестным людям, внешность которых не смогла описать. В то же время стало известно, что ее муж играл на ставках и имел долги по кредитам.

    По информации следствия, Григорьева похитила более 15 миллионов рублей, почти 50 тысяч долларов и 49,2 тысячи евро.