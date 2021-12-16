Похитившую миллионы кассиршу из Ачинска отправили под арест

Суд отправил под арест кассира Анну Григорьеву из Ачинска. Она похитила из банка около 23 миллионов рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 дня», — об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кассир регионального отделения Альфа-Банка Анна Григорьева в начале декабря похитила деньги и скрылась в неизвестным направлении. Через несколько дней она сама пришла в полицию с повинной. Сдаться Григорьеву убедила ее мать, которую оперативники убедили поговорить с дочерью.

При этом женщина заявила правоохранительным органам, что похищенных денег у нее нет — их она передала неизвестным людям, внешность которых не смогла описать. В то же время стало известно, что ее муж играл на ставках и имел долги по кредитам.

По информации следствия, Григорьева похитила более 15 миллионов рублей, почти 50 тысяч долларов и 49,2 тысячи евро.