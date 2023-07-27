Криминал 27 июля 2023, 22:19 Похитившую 30 миллионов банду автоподставщиков будут судить в Челябинской области

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В Челябинской области в суд передали уголовное дело банды автоподставщиков из 21 человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Обвиняемые устраивали подставные ДТП с автомобилями и несчастные случаи с пассажирами дальнего следования. Потерпевшими для страховой были их друзья и близкие. В общей сложности злоумышленники присвоили около 30 миллионов рублей. Уголовное дело будут рассматривать в Миасском городском суде Челябинской области.

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