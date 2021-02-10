Похитивших деньги со счетов посольства России в Израиле осудили в Москве

Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим бухгалтерам посольства России в Израиле Анне Сидоровой и Наталье Журавлевой и их пособнице, сотруднице ФГУП «Госзагрансобственность» Ирине Лось. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, Журавлева, Сидорова и Лось, используя свое служебное положение, похитили с валютных счетов российской дипмиссии деньги на сумму около 50 миллионов рублей.

Женщины похищали деньги под предлогом оплаты аренды недвижимости, а также отчислений на местные налоги и сборы. Все платежные документы они подделывали. Свои махинации они проводили с октября 2012 по август 2014 года.

Когда факт хищений вскрылся, дипломаты передали собранные материалы следователям. Против Журавлевой и Сидоровой завели уголовные дела по обвинению в особо крупном мошенничестве. Лось проходила по делу в качестве пособницы.

В ходе расследования выяснилось, что деньги женщины тратили на покупку недвижимости в Москве и Подмосковье. На это имущество правоохранители наложили арест.

В среду, 10 февраля Нагатинский районный суд назначил Анне Сидоровой восемь лет колонии общего режима, Наталья Журавлева проведет в колонии шесть лет Ирину Лось суд приговорил к пяти годам колонии. Кроме того, каждая из подсудимых заплатит штраф в 900 тысяч рублей.