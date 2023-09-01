Эксклюзив 01 сентября 2023, 16:54 Похитившего школьницу конюха арестовали на два месяца Суд арестовал на два месяца похитившего школьницу конюха

Читать 360tv в

Работника конного клуба, который похитил 16-летнюю хозяйку лошади, заключили под стражу в Калининграде. Кадры из зала суда появились в распоряжении «360».

Конюха привели в суд в наручниках. Во время оглашения приговора его завели в специальное ограждение в зале заседания. Суд принял решение арестовать мужчину на два месяца.

Реклама

Работник конноспортивного клуба в Калининграде похитил девушку и попытался увезти ее в Узбекистан, чтобы жениться.

Собеседник «360» рассказал, что школьница не общалась и не здоровалась с 22-летним мужчиной. Она приехала на конюшню в день похищения, потому что там находилась ее лошадь.

Конюх накинулся на девушку, когда она вышла из помещения. Школьница смогла вырваться и убежать, но мужчина догнал ее и затащил в лес. Он угрожал ей ножом.

Смекалка помогла школьнице спастись. Когда конюх сказал, что собирается поехать в Узбекистан, девушка подыграла ему. Уже будучи в аэропорту она подала сигнал о помощи. Мужчину задержали.

Следователи возбудил уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетней с применением оружия и насилия.