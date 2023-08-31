Криминал 31 августа 2023, 19:14 Похитившего девочку-подростка конюха задержали в Калининграде Калининградское УМВД опубликовало видео с задержанием похитившего девочку конюха

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Похитившего 16-летнюю школьницу уроженца Узбекистана задержали в аэропорту Храброво в Калининграде. Молодой человек планировал вывезти россиянку к себе на родину. Видео с задержанием опубликовало региональное управление МВД.

В ведомстве заявили, что девушку молодой человек заметил в конюшнях поселка Комсомольска, где он ухаживал за лошадьми. Когда школьница направлялась на остановку общественного транспорта, он ее похитил.

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Сначала злоумышленник удерживал жертву в своей комнате, где избивал и угрожал убийством, а после привез в аэропорт, чтобы вывезти из страны.

В воздушной гавани школьница отпросилась у своего похитителя в туалет, где попросила неизвестную женщину связаться с ее матерью. Обеспокоенная судьбой дочери, та вызвала полицию.

Следователи завели против конюха уголовное дело за похищение несовершеннолетней с применением оружия и насилия. В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения.