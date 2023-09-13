Криминал 13 сентября 2023, 12:36 Похитившего бывшую девушку ревнивца осудили в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге вынесли приговор 41-летнему мужчине, который избил и похитил свою бывшую девушку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Ревнивец подкараулил свою бывшую девушку у салона красоты, избил ее и силой посадил в машину. А потом увез и запер в доме, где они раньше жили вместе. Пленницу удалось спасти лишь сотрудникам полиции. А похититель теперь проведет ближайшие восемь лет в колонии строгого режима.

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