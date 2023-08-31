Криминал 31 августа 2023, 20:28 Похитившая мощи Николая Чудотворца пенсионерка подпала под уголовное дело МВД завело дело о краже против забравшей мощи из храма петербургской пенсионерки Пресс-служба МВД

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Уголовное дело о краже завели сотрудники полиции Кировского района Ленинградской области в отношении пенсионерки из Санкт-Петербурга, забравшей домой частицу мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она напомнила, что женщина во время посещения храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в городе Кировске похитила мощевик со святыней.

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Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемой. Ей оказалась 69-летняя пенсионерка. Ларец с частицей мощей она разместила у себя дома.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело», — привело слова Волк МВД Медиа.

В ходе беседы с криминалистами пенсионерка призналась, что взяла святыню, чтобы совершать молитвы, не выходя из дома. Она добавила, что действовала в одиночку и никому не говорила о своем поступке. Судя по кадрам с места происшествия, женщина вынесла ларец, прикрыв его накинутым платком во время службы.