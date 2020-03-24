Похитительницу новорожденной девочки задержали в Йошкар-Оле
Как сообщили в Следственном комитете России, девочка пропала 23 марта из перинатального центра Йошкар-Олы. В Марий Эл сразу создали следственно-оперативную группу, тщательно опросили сотрудников, в том числе потерявших ребенка. К поискам присоединились и волонтеры.
При непосредственном содействии главного врача и медицинского персонала ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» установлена 33-летняя подозреваемая, по месту жительства которой обнаружена девочка. Новорожденная здорова, передана родителямСледственный комитет.
В СК подтвердили задержание подозреваемой. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и похищении несовершеннолетнего. Расследование продолжается.
Как писали СМИ, ребенка выкрали из перинатального центра, когда мама на несколько минут вышла из палаты. Свидетели говорили, что видели в перинатальном центре постороннюю женщину.