Похитителю алтайской школьницы предъявили обвинение

Олегу Лавкину, который похитил 12-летнюю девочку и держал у себя дома в подвале в Бийском районе, предъявили обвинение в похищении человека и совершении действий сексуального характера в отношении своей жертвы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, Лавкин некоторое время следил за 12-летней девочкой, которая приезжала в это село на летние каникулы. Днем 31 июля он похитил школьницу, когда она ехала на велосипеде по проселочной дороге.

Он с силой толкнул девочку, связал руки и ноги, а потом надел на нее мешок. Потом Лавкин положил свою жертву в прицеп и отвез в подвал дома.

Узнав, что девочку ищут, Лавкин отпустил ее, а сам скрылся. Его разыскивали несколько дней. В итоге 12 августа он был задержан на Алтае. На время предварительного следствия мужчину поместили в СИЗО.

Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление базы доказательств по делу. Кроме того, они устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые Лавкин ранее совершал в отношении девочки-подростка. Расследование продолжается.