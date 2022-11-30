Криминал 30 ноября 2022, 09:20 Похитителями невесты в Тамбове оказались родственники беглого бизнесмена РИА «Новости»: похитившие 18-летнюю тамбовчанку состоят в родстве с Джамалом Шамояном

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Двух похитителей 18-летней девушки в Тамбове объявили в розыск, одного задержали. Все они — отец и сыновья — являются родственниками осужденного за хищение бизнесмена Джамала Шамояна, рассказал источник РИА «Новости».

«Вся троица — родственники местного бизнесмена Джамала Шамояна», — сказал он.

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В 2020 году бизнесмена приговорили к шести годам тюрьмы за хищение 110 миллионов рублей при ремонте дорог, но не посадили — он сбежал. Карточка на мужчину, по информации агентства, до сих пор хранится в базе МВД России, его местонахождение неизвестно. Контактным лицом по делу назначили дежурного УФСБ России по Тамбовской области, однако неизвестно, в каком еще преступлении Джамал Шамоян мог быть замешан.

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Девушку похитили днем 18 ноября из-за того, что она отказалась выйти замуж за одного из преступников. Трое мужчин ворвались в квартиру, схватили несостоявшуюся невесту, силой посадили в машину и увезли в Нижегородскую область. Камеры видеонаблюдения сняли, как они вынесли ее из подъезда. Через несколько дней пленница сбежала и обратилась в полицию. Следственное управление СКР по Тамбовской области объявило, что задержали только одного участника похищения, 20-летнего парня. Его брата и отца объявили в федеральный розыск.