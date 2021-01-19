Похитителями младенца из Подольска оказались трое жителей Пензенской области
Правоохранительные органы задержали трех жителей Пензенской области, которые под предлогом необходимости лечения похитили новорожденного ребенка у матери в Подольске в декабре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.
Задержанным уже предъявили обвинение по уголовной статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».
Жительница Подольска сообщила в полицию о похищении ребенка 14 января. Она рассказала, что вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом внушили, что ее месячный сын болен, и похитили младенца под предлогом лечения.
Мальчик сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.