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    19 января 2021, 11:18

    Похитителями младенца из Подольска оказались трое жителей Пензенской области

    Андрей Иванов

    Правоохранительные органы задержали трех жителей Пензенской области, которые под предлогом необходимости лечения похитили новорожденного ребенка у матери в Подольске в декабре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.
    Похитителями младенца из Подольска оказались трое жителей Пензенской области

    Задержанным уже предъявили обвинение по уголовной статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».

    Жительница Подольска сообщила в полицию о похищении ребенка 14 января. Она рассказала, что вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом внушили, что ее месячный сын болен, и похитили младенца под предлогом лечения.

    Мальчик сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.