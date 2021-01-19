Похитителями младенца из Подольска оказались трое жителей Пензенской области

Задержанным уже предъявили обвинение по уголовной статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору».

Жительница Подольска сообщила в полицию о похищении ребенка 14 января. Она рассказала, что вечером 25 декабря 2020 года неизвестные люди, которых она пригласила к себе в квартиру, обманом внушили, что ее месячный сын болен, и похитили младенца под предлогом лечения.

Мальчик сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.