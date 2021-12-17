Похитителям 33 миллионов рублей утвердили обвинительное заключение

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей Республики Дагестан, которые похитили из федерального бюджета более 33 миллионов рублей. Об этом сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

«В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере»). ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере»), — сказано в сообщении.

По версии следствия, члены преступного сообщества общей численностью более 14 человек, куда входили адвокаты, нотариусы, сотрудники правоохранительных органов и рядовые жители Дагестана, с 2009 по 2020 год занимались фальсификацией документов по уголовным делам.

Подделки давали право на реабилитацию и «подтверждали» причиненный этим людям материальный ущерб. После этого злоумышленники от имени лиц, указанных в документах, обращались с исковыми заявлениями в суды, где требовали возместить ущерб, а также судебные расходы.

Фальсификаторы получили более чем 33 миллиона рублей из бюджета РФ. Общая сумма похищенного преступным сообществом оценивается в 82,8 миллиона рублей. Расследование в отношении других участников организации продолжается.

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