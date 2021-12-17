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    17 декабря 2021, 00:30

    Похитителям 33 миллионов рублей утвердили обвинительное заключение

    Замгенпрокурора РФ Кикоть утвердил обвинительное заключение похитителям 33 миллионов рублей

    Алексей Иванчин, Иван Степанов

    Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей Республики Дагестан, которые похитили из федерального бюджета более 33 миллионов рублей. Об этом сообщила прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

    «В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере»). ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере»), — сказано в сообщении.

    По версии следствия, члены преступного сообщества общей численностью более 14 человек, куда входили адвокаты, нотариусы, сотрудники правоохранительных органов и рядовые жители Дагестана, с 2009 по 2020 год занимались фальсификацией документов по уголовным делам.

    Подделки давали право на реабилитацию и «подтверждали» причиненный этим людям материальный ущерб. После этого злоумышленники от имени лиц, указанных в документах, обращались с исковыми заявлениями в суды, где требовали возместить ущерб, а также судебные расходы.

    Фальсификаторы получили более чем 33 миллиона рублей из бюджета РФ. Общая сумма похищенного преступным сообществом оценивается в 82,8 миллиона рублей. Расследование в отношении других участников организации продолжается.

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