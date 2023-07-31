31 июля 2023, 12:10
Похитителя сыра будут судить в Москве
МВД: мужчину будут судить в Москве за похищение 18 тонн сыра на миллион рублей
Задержанного мужчину будут судить в Москве за кражу сыра на сумму более миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД.
По данным ведомства, злоумышленник похитил порядка 18 тонн сыра со склада комбината. Он совершил кражу под видом сотрудника логистической фирмы и даже подготовил поддельные документы.
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«По версии следствия, краденую кисломолочную продукцию он вывез на грузовике на стоянку в Московской области, а потом продал похищенное», — пояснили в пресс-службе МВД.
После продажи товара 49-летний мужчина пытался скрыться, но его схватили в одном из аэропортов столицы. Теперь похититель сыра оказался под стражей, судить его будут за мошенничество.
Ранее в Подмосковье раскрыли мошенническую схему по присвоению аккаунтов в «Госуслугах» с целью кражи персональных данных для оформления кредитов и микрозаймов.
Мошенничество
Кражи
Москва 2023
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