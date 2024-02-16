Криминал 16 февраля 2024, 19:26 Похитителя слухового аппарата у московских пенсионеров задержали В Москве задержали укравшего слуховой аппарат и деньги у пенсионеров мужчину РИА «Новости»

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже. Мужчина украл у пенсионеров деньги и слуховой аппарат. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, злоумышленник на Пятницкой улице сделал вид, что помогает пенсионерке зайти в подъезд. Там он напал на женщину и выхватил у нее сумку с документами и ключами. После этого неизвестный скрылся с места происшествия.

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Позже мужчина, следуя за женщиной, вошел в подъезд дома на Большой Серпуховской улице. Там он попросил 78-летнего пенсионера налить ему воды. Пока хозяин квартиры был занят, злоумышленник похитил из прихожей сумку, а затем убежал. В ней были деньги, банковские карты, документы и слуховой аппарат.

Полицейские уже задержали 44-летнего уроженца ближнего зарубежья в одном из хостелов в 1-м Павловском переулке. Мужчина приехал из Краснодарского края и временно живет в Москве. Часть похищенного у него изъяли.

Ранее курьеров, укравших 50 миллионов рублей у пожилой пары, арестовали в Москве.