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    09 июня 2022, 12:11

    Похитителя шуруповертов и сварочных аппаратов задержали в Салехарде

    Арина Бобкова

    В отдел полиции Салехарда 7 июня поступило сообщение о краже инструментов из строительного вагончика. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщил «Север-Пресс».

    На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Рядом обнаружили подозрительный автомобиль, в котором находился 45-летний мужчина. После осмотра транспорта в нем обнаружили несколько шуруповертов, сварочный аппарат, циркулярные пилы и другие строительные инструменты и расходники. Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в помещение.