Похитителя шуруповертов и сварочных аппаратов задержали в Салехарде

В отдел полиции Салехарда 7 июня поступило сообщение о краже инструментов из строительного вагончика. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщил «Север-Пресс».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Рядом обнаружили подозрительный автомобиль, в котором находился 45-летний мужчина. После осмотра транспорта в нем обнаружили несколько шуруповертов, сварочный аппарат, циркулярные пилы и другие строительные инструменты и расходники. Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в помещение.