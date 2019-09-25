Похитителя картины «Ай-Петри. Крым» приговорили к 3 годам строгого режима

Уроженца Крыма Дениса Чуприкова приговорили к трем годам колонии строгого режима за кражу картины Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее. Он унес «Ай-Петри. Крым» прямо на глазах у посетителей.

Зачитывая приговор, судья отметила, что ущерб от действий Чуприкова составил больше 19 миллионов рублей. Решение суда жена грабителя слушала, держа на руках ребенка.

Картину Архипа Куинджи похитили с выставки в Третьяковской галерее 27 января. Спустя несколько часов полицейским удалось задержать Дениса Чуприкова. Он рассказал, где спрятано полотно. Свое преступление Чуприков объяснил желанием рассчитаться с долгами и встретиться с Владимиром Путиным. В ходе суда он также сказал, что хотел «хайпануть».

Поврежденную при краже картину Куинджи отправили на реставрацию Подробнее

Само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку. Эксперты пришли к выводу, что картина была повреждено незначительно. Чуприков возместил 13 тысяч рублей на восстановительные работы. Стоимость самой картины оценивается в 20 миллионов.

После кражи картины было возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность. Представители Третьяковской галереи пока не подавали иск о возмещении ущерба.