Эксклюзив 05 июня 2023, 16:04 Похитителя более 80 пачек сливочного масла задержали в Балашихе Росгвардейцы задержали мужчину, похитившего 83 пачки масла в Балашихе

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В Балашихе поймали вора, укравшего в магазине 83 пачки сливочного масла почти на восемь тысяч рублей. Злоумышленника пытался остановить охранник, но тот напал на него. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали преступника, сообщили «360» в региональном управлении ведомства.

Преступник сложил в сумку 83 пачки сливочного масла на сумму порядка восьми тысяч рублей и прошел мимо кассовой зоны. Когда его попытался остановить охранник, тот ударил его кулаком в лицо и живот.

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Затем мужчина попытался скрыться с места происшествия на такси, но подмосковные росгвардейцы, прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации, блокировали автомобиль.

Нарушителя доставили в отдел для разбирательства. Установлено, что задержанному 29 лет. Он житель ближнего зарубежья. Проверка по факту случившегося продолжается.