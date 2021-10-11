Похитителя беременной женщины поймали в Ленобласти. Он требовал за нее 10 млн рублей

Сотрудники полиции освободили беременную женщину, которую похитили в Ленобласти. Преступник требовал от ее сожителя выкуп в 10 миллионов рублей.

Женщина пропала на прошлой неделе в Гатчине. Об ее исчезновении правоохранителям сообщил 46-летний бизнесмен. По его словам, пропавшая — его 35-летняя сожительница, которая ждет ребенка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Мужчина уточнил, что после пропажи женщины получил сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей. Машину его сожительницы позже обнаружили в деревне Большие Колпаны.

Полицейские подготовили выкуп из билетов банка приколов. На встречу с похитителем отправили мать пропавшей сожительницы бизнесмена. В ходе спецоперации подозреваемого задержали. Похищенную женщину нашли запертой в квартире, которую подозреваемый снимал в Мурине.

Задержанным оказался 51-летний уроженец Альметьевска. По его словам, он похитил беременную и требовал выкуп из-за долгов. Проверка продолжается.