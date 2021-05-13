Похитителя 400 картин советского живописца поймали в Петербурге

Подозреваемого в краже 400 картин советского художника почти на четыре миллиона рублей задержала полиция в поселке Шушары. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Коллекцию украденных картин подозреваемый передал своему знакомому, который не подозревал, что произведения искусства были украдены. Полотна изъяли из квартиры на Тихорецком проспекте.

По данным полиции, картины были похищены из частного дома в Ленобласти. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Установлено, что задержанный ранее был не раз судим за различные имущественные преступления. Предварительное расследование продолжается.