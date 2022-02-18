Похитителя 100 тысяч банкнот «банка приколов» поймали в Ленобласти

Подозреваемого в разбое двухлетней давности поймали в Ленобласти. Налет преступник совершил на офис компании микрозаймов и унес с собой 100 тысяч банкнот «банка приколов».

О задержании подозреваемого «360» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, 18 декабря 2019 года в полицию обращалась менеджер одной из фирм, предоставляющих микрозаймы. Она заявила, что в офис компании на бульваре Новаторов в Санкт-Петербург ворвался неизвестный мужчина в медицинской маске с ножом.

Налетчик угрожал оружием и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница фирмы не растерялась и отдала ему 2800 рублей и 100 тысяч банкнот «банка приколов». По факту случившегося возбудили дело о разбое. Преступника поймали 17 февраля в поселке Назия Кировского района Ленобласти.

Мужчину задержали в его доме на улице Есенина. Безработному подозреваемому 40 лет. Сейчас он задержан на основании 91-й статьи УПК РФ.