Криминал 02 декабря 2023, 10:55 Похитители восьмилетней девочки из Козельска жили шведской семьей Shot: похитители 8-летней девочки в Калужской области жили шведской семьей Пресс-служба Следственного комитета

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В похищении восьмилетней девочки в Козельске Калужской области участвовали женщина, ее бывший и нынешний мужья, которые живут шведской семьей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, 37-летняя женщина жила в доме своей матери вместе с бывшим и нынешним супругами (нынешний ранее судим за убийство) и несколькими детьми от прошлых браков. Соседи рассказали, что странная семья переехала недавно и сторонилась других людей. По некоторым данным, все трое не работали.

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Мать женщины утверждает, что не видела никакой девочки — в тот день семья якобы ездила получать товары из маркетплейса, а о похищении ребенка родные узнали из новостей. Она назвала своего нынешнего зятя добрым и заботливым. Женщина заявила, что приезд полиции огорошил ее и близких.

Однако у следователей другая версия. По предварительным данным, днем 29 ноября девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и пошла домой, а по пути ее схватили злоумышленники, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп. Но новость получила слишком широкую огласку, похитители испугались и решили отпустить девочку — привезли ее в Тульскую область и бросили на улице. Школьница обратилась за помощью к прохожим.