Криминал 29 мая 2023, 13:52 Похитители велосипедов предстанут перед судом в Перми

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В Перми суд вынесет приговор трем обвиняемым по делу о серийных кражах велосипедов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Прикамью.

С мая 2022 года по январь 2023 года 22-летняя девушка, 40-летние мужчина и женщина похищали велосипеды с парковок и лестничных площадок многоквартирных домов.

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За время их незаконной деятельности было украдено 49 велосипедов. Ущерб составил более миллиона рублей.