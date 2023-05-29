29 мая 2023, 13:52
Похитители велосипедов предстанут перед судом в Перми
В Перми суд вынесет приговор трем обвиняемым по делу о серийных кражах велосипедов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Прикамью.
С мая 2022 года по январь 2023 года 22-летняя девушка, 40-летние мужчина и женщина похищали велосипеды с парковок и лестничных площадок многоквартирных домов.
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За время их незаконной деятельности было украдено 49 велосипедов. Ущерб составил более миллиона рублей.
Пермский край
Кражи
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