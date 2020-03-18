Похитители почти неделю держали бизнесмена в погребе. Свободу они оценили в 5,5 млн евро

Молодой предприниматель из Москвы шесть дней провел в погребе деревенского дома. Туда его посадили члены банды похитителей, которые требовали с него выкуп. Свободу бизнесмена они оценили в 5,5 миллиона евро. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

О внезапном исчезновении бизнесмена в полицию сообщила его мачеха. Женщина заявила, что раньше молодой человек надолго не пропадал.

Полицейские выяснили, что в последний раз его видели в районе Павелецкого вокзала. Там неизвестные посадили его в автомобиль LADA и увезли.

Как оказалось, группа из двух безработных и одного сборщика мебели решила «заработать» на похищении предпринимателя. Они вывезли его в деревню Тимонино, где посадили в погреб и стали требовать денег.

В ночь на минувший вторник сотрудники полиции вместе с отрядом СОБР ворвались в дом и задержали похитителей. Молодого человека освободили. Всех троих членов банды задержали. Против них завели уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».